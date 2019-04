Capinópolis já registra 250 notificações de dengue em 2019

by Diário do Pontal

A Secretaria Municipal de Saúde de Capinópolis está preocupada com o grande número de notificações de dengue registrado em 2019, inclusive agora neste veranico, quando o volume de chuvaschegou a quase zero.

“Pasmem! Nestas duas últimas semanas foram mais de 30 notificações. Só na segunda-feira desta semana, num único dia, foram onze notificações”, disse a educadora em saúde do município, Marilane Vilela.

A secretária de saúde de Capinópolis, Sandra Barbosa, destaca as ações que a Secretaria tem feito na luta contra o mosquito da dengue.

“Nós fizemos o mutirão contra a dengue, fazemos divulgação constantemente no jornal, no rádio, propaganda volante e nas mídias sociais, veio o fumacê, estamos fazendo cerco bloqueio próximo à residência de pessoas com dengue, estamos fazendo diariamente as visitas domiciliares, vamos às residências, detectamos os focos do mosquito, muitos deles dentro das casas, fazemos o tratamento, eliminamos o foco, uma semana depois voltamos a muitas dessas casas, os focos estão lá novamente, muitas pessoas não estão colaborando”, disse Sandra.

Na próxima terça-feira, dia 09, acontece mais uma ação da Secretaria de Saúde, desta feita com um caminhão estacionado no centro da cidade, em frente a uma Drogaria na Avenida 101 com a Rua 104, onde as crianças que levarem recipientes que podem acumular água, vão receber um cupom para concorrer no final do dia ao sorteio de uma bicicleta.