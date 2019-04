Gilvan Gama faz intermédio para que Correios entregue correspondências em novos bairros de Capinópolis

by Diário do Pontal

A falta de entrega de correspondências nos residenciais ‘Vale dos Sonhos’ e ‘Barbosa II’ em Capinópolis, no Triângulo Mineiro, vem causando transtornos aos moradores destas localidades. Diante das dificuldades, o vereador Gilvan Gama (PTB/MG) está intermediando uma solução junto à Empresa Brasileira de Correiros e Telégrafos.

“Estou fazendo um trabalho perante o gerente de atividades de operações da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Uberlândia, para que eles faça o cadastro tanto do ‘Residencial Barbosa’, como do ‘Vale dos Sonhos’ para que os moradores desses bairros não tenham essa dificuldade em estar indo no correio buscar a correspondência sendo que é obrigação dos Correios entregar [correspondências] no domicílio da pessoa”, pontuou o vereador.

Um ofício foi enviado à unidade regional dos Correios no final de março de 2019.

Cabe ressaltar que nenhum dos referidos residenciais foi entregue oficialmente ao Município de Capinópolis. Os moradores do Residencial Barbosa II ainda sofrem com a falta d´água encanada e esgoto.

Várias residências já foram edificadas no local, mas o fornecimento de água é feito pelo caminhão pipa da prefeitura de Capinópolis.

A loteadora já instalou um reservatório de água no residencial há aproximadamente dois anos, mas nem mesmo as casas construídas ao lado recebem a água potável.

Na última semana, o prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto (PSB), esteve em Belo Horizonte com a diretoria da Copasa. Os representantes da empresa ‘Residencial Barbosa Empreendimentos Imobiliários Ltda’ também estiveram presentes.

No encontro, ficou definida uma vistoria no residencial e nas bombas do reservatório.