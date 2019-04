Luciano Belchior quer promover Capinópolis no exterior, atrair investimentos e gerar empregos

Por Tudo Em Dia

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Capinópolis — Luciano Belchior (MDB)— cedeu entrevista ao jornalista Paulo Braga e falou dos cem dias que está à frente do Legislativo.

O vereador apresentou um ambicioso plano de promoção das atividades produtivas e do solo agricultável de Capinópolis — que tem uma das melhores terras do mundo. O objetivo é produzir análise do solo e um vídeo institucional para distribuir nas empresas nacionais, multinacionais e embaixadas de outros países, atraindo investimentos para o agronegócio local. A plano foi idealizado por Luciano Belchior com o auxilio do vereador Caetano Neto da Luz (PSDB) e do diretor administrativo da câmara Danilo Gama. Durante a entrevista, Luciano Belchior demonstra confiança no projeto e destacou as principais qualidades do Município de Capinópolis. Entre os segmentos destacados estão a bacia leiteira, a produção de grãos, algodão, frutas e de carne bovina. Na entrevista, o vereador salienta a importância da proximidade do município do bacia hidrográfica do Rio Paranaíba —importante para a irrigação das culturas. O modelo e abordagem do vídeo institucional está sendo inspirado em casos de sucesso de outros municípios. “Capinópolis é um diamante que precisa ser lapidado”, ilustrou o presidente Luciano. Já nos minutos finais da entrevista, o presidente da Câmara pontuou que esforços estão sendo retomados — junto à lideranças de Minas Gerais e Goiás — para construção da ponte entre Cachoeira Dourada de Minas e Cachoeira Dourada de Goiás. “A região inteira será beneficiada com escoação de safra, maximização da economia e o turismo”, finalizou Luciano Belchior.

Assista à reportagem na íntegra: