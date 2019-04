Veículo fica destruído após pegar fogo em Ituiutaba

by Diário do Pontal

Um veículo VW GOL foi incendiado após uma discussão na R. João José Ferreira, no Satélite Andradina. Segundo as testemunhas, dois homens iniciaram uma discussão, sendo que uma das partes veio a atear fogo no veículo, evadindo do local.

O Corpo de Bombeiros Militar de Ituiutaba foi acionado por volta das 15 h, enviando uma guarnição de socorro imediatamente até o local, juntamente com uma viatura leve de salvamento. No local, o veículo ainda se encontrava em chamas, sendo necessário a atuação dos militares que combateram rapidamente o incêndio.

A Polícia Militar também compareceu ao local, realizando a busca pelos envolvidos. Felizmente não houve vítimas.

Mesmo sem obrigatoriedade, os bombeiros ressaltam a importância do extintor de incêndio, visto que o princípio de incêndio poderia ter sido controlado.