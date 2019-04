Vereador Caetano faz críticas ao estado atual da praça JMS em Capinópolis

O vereador Caetano Neto da Luz (PSDB) fez um discurso incisivo na última segunda-feira (25), durante a sessão ordinária da CâmaraMunicipal de Capinópolis. O parlamentar criticou a situação atual da Praça João Moreira de Souza — o cartão postal da cidade celeiro de minas.

Após a reunião, o vereador cedeu entrevista ao Tudo Em Dia e pontuou o que acredita ser melhor para a praça. Caetano relembrou os tempos áureos da praça central.

“No passado, quando eu cheguei em Capinópolis, a praça de quinta-feira à domingo era tomada por pessoas. O comércio era aquecido, as famílias iam para a praça, tanto de dia, como de noite — poderia ficar até altas horas da noite—, tinha um guarda que dava a segurança para essas pessoas e uma televisão que tava direito dos idosos ir lá assistir ao Jornal Nacional, a novela e etc. E o correto que recebia a banda para poder alegrar as pessoas, uma fonte luminosa que é um cartão postal da cidade de Capinópolis. Não tinha esse consumo desenfreado de droga e prostituição, os banheiros, mesmo subterrâneo, funcionavam. E os comerciantes — também fico muito aflito—, porque, afastando o pessoal da praça, afasta o consumidor do comércio e hoje, temos lá, por exemplo — o Adonias— uma novidade em Capinópolis — food truck de chopp, tira gosto e petiscos. Ele tem dificuldade, porque teve a energia negada pelo Executivo e ele está pegando a energia emprestada de outro comerciante. O que nós queremos é que retorne a televisão, que reformule, que revitalize a Praça Moreira de Souza”, disse o vereador.

Cabe ressaltar que a Praça João Moreira de Souza é um bem tombado pelo Patrimônio Histórico e qualquer intervenção deve ser estudada.

O Tudo Em Dia entrou em contato com o conselho do Patrimônio Histórico de Capinópolis e aguarda posicionamento. A nota oficial será publicada nesta página em breve.