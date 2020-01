Escola de Música realiza 31º Festival de Dança e encanta público em Capinópolis

Os alunos da Escola de Música Vicente de Paula Fontoura encantaram o público durante a 31ª Edição do Festival de Dança. O evento foi realizado no Capinópolis Clube na noite da última sexta-feira (06) de dezembro.

O dispositivo de autoridades foi formado e presenciou o início do espetáculo. O Hino Nacional Brasileiro recebeu uma versão da MBP, na voz da professora Paula.

Os dançarinos apresentaram entrosamento e técnica. Os pequenos demonstravam a alegria de participar do festival.

As músicas e danças fizeram o público viajar ao passado.Lisiane Monteiro falou do evento e da alegria de estar à frente da Escola de Música. “Foi um ano de muito aprendizado, de muitos recitais, de muitos eventos, cada um mais bonito, mais lindo que o outro, e esse não podia ser diferente. Então, estamos fechando o ano com muitas alegrias, com muitas conquistas, muita satisfação, apesar do cansaço, porque cada evento gera um certo desgaste, porém é muito satisfatório ver o resultado”, disse a diretora.

A professora Lais, responsável pelo festival, pontuou a satisfação de trabalhar com as crianças. “É muito satisfatório chegar no dia e ver o sorriso no rostinho deles e os pais, também, emocionados com o resultado. Foi maravilhoso”.

O prefeito Cleidimar Zanotto destacou a beleza do festival de dança e pontou que nem sempre é necessário efetuar grandes investimentos para conectar o público á cultura. “Nós estamos buscando essas parcerias, essas criatividades, para trazer à nossa população, alegria, o prazer de estar aqui. Somos muito gratos à escola de música, muito grato aos pais que estão trazendo seus filhos e participando dessa escola, que hoje já esta ai praticamente om 393 crianças, tirando as crianças das ruas, das drogas”.

Na última quinta-feira, as festividades de natal tiveram início com a caravana iluminada e a chegada do Papai Noel à Praça central. As comemorações de natal continuam em Capinópolis até o dia 21 de dezembro, com a distribuição de brinquedos gratuitamente.

