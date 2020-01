Você não precisa gastar uma fortuna para emitir NF-e. Conheça o ‘Nota Fácil’

in

A partir de junho de 2020, as empresa formalmente constituídas no Estado de Minas Gerais terão de emitir a nota fiscal de consumidor eletrônica (NFC-e). O documento irá substituir o cupom fiscal e as notas série ‘D’ (talão).

Os contribuintes cuja receita bruta anual auferida no ano-base 2018 esteja entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão estarão obrigados à emissão da NFC-e a partir de 01.06.2020.

Já os contribuintes cuja receita bruta anual auferida no ano-base 2018 seja inferior ou igual a R$ 500 mil somente estarão obrigados à emissão da NFC-e a partir de 01.09.2020 (dispensado da obrigatoriedade o contribuinte que estiver enquadrado como microempresa com receita bruta anual igual ou inferior a R$ 120 mil).

Em ambas as hipóteses acima, a obrigatoriedade estava prevista anteriormente para vigorar a partir de 01.02.2020, antes da prorrogação pela presente resolução.

A nota fiscal de consumidor eletrônica é transmitida de forma on-line à Secretaria da Fazenda do Estado. A decisão contrariou alguns pequenos comerciantes que não dispõem de mão de obra qualificada para operar um computador, internet e o sistema de emissão.

Outro fator que chama a atenção é o preço cobrado por empresas de software. Que variam de R$199 mensais à R$333,00 mensais.

Para minimizar o impacto da mudança, o jornal Tudo Em Dia lança um sistema on-line para emissão de notas eletrônicas. O sistema funciona em ambiente seguro e pode ser acessado até pelo celular.

O Nota Fácil foi desenvolvido pela empresa A Ilha (que é a mantenedora do jornal Tudo Em Dia).

O valor para utilização do sistema é de R$56,50 mensais e não há limite para emissão.

O contratante também contará com ferramenta para gerenciamento de estoque, frente de caixa e sistema de gestão financeira. A impressão das notas pode ser em impressora comum, não necessitando de impressora fiscal.

Tudo Em Dia lança o sistema ‘Nota Fácil’ em parceira com a empresa ‘A Ilha’

Operando no mercado desde 2006, A Ilha já conquistou mercado em várias partes do Brasil e promete facilitar as emissão de notas eletrônicas.

Por enquanto, apenas a versão do sistema para certificado tipo A1 está disponível para uso. A emissão com certificado tipo A3 ainda está em teste.

Empresas enquadradas como Micro Empreendedor Individual também estarão aptas a emitir as notas eletrônicas de consumidor.

O QUE É O ‘NOTA FÁCIL’?

É um emissor de notas fiscais eletrônicas por meio de certificado A1.

É um sistema simples e prático para emitir notas fiscais de consumidor eletrônica (NFC-E) e também as notas fiscais eletrônicas (NF-E). O Nota Fácil ainda faz o controle de estoque, importação de mercadorias por meio do XML da nota de entrada.

REDUÇÃO DE CUSTO

Chega de preocupação em comprar hardwares e equipamentos específicos para emissão de documentos fiscais. O Nota Fácil reduz seu custo fazendo as emissões com impressora comum ou a laser. Com o Nota Fácil sua empresa fica livre dos custos altos para manter softwares.

FRENTE DE CAIXA PARA SUA LOJA

Com o Nota Fácil é possível emitir uma venda rápida por meio da frente de caixa. Os dados são gravados no banco de dados para uma emissão de nfc-e ou nfc de forma rápida.

A baixa do estoque é feita automaticamente.

RAPIDEZ E EFICÁCIA

O Nota Fácil traz ganho de tempo e vantagem de mercado ao realizar uma venda fácil, através de sua interface intuitiva, amigável e simplificada. Além de contar com nossa equipe de suporte disponível para tirar dúvidas.

MOBILIDADE

O uso do sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas e notas fisais de consumidor eletrônicas é simples e fácil. O usuário pode acessar o sistema de qualquer local com acesso à Internet, inclusive, por meio de um tablet*.

*Para emitir as notas por meio de um tablet ou celular, o usuário deverá optar pelo certificado A1.

CONTROLE DE ESTOQUE

O Nota Fácil permite que o usuário faça o controle correto do estoque de mercadorias. Ao final do ano em exercício, basta emitir um relatório completo no sistema. O Nota Fácil ainda conta com uma ferramenta de consultoria, que permite ajustar o estoque.

CADASTRO DE MERCADORIAS POR MEIO DE XML

O cadastro de mercadoria por ser feito de forma simples e prática, utilizando apenas o Xml da nota de entrada.

CUPOM DE DESCONTO

