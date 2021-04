Garota de 20 anos é assassinada e enterrada por assassino em Araguari

Fonte: Tudo Em Dia

Gabriela Marcia dos Santos Meirelles | Foot: Divulgação

Araguari, Minas Gerais. Uma estudante de 20 anos, assassinada no último sábado (10.abr.2021), foi enterrada neste domingo (12). Gabriela Marcia dos Santos Meirelles foi morta em Araguari, por um suposto cliente.

O autor do crime foi identificado como José Hamilton de Jesus, de 43 anos. O hoem enterrou o corpo de Gabriela no quintal da casa que estavam, no Vieno.

Segundo informações, o homem há havia se encontrado com a vítima em uma outra ocasião. No sábado, ele buscou a jovem em Uberlândia e a levou para Araguari.

Gabriela chegou a enviar mensagens para uma amiga dizendo que estava com medo de José Hamilton, que contava a história de um homem que havia matado uma garota de programa. A vítima também compartilhou a localização dos dois e pediu à amiga que falasse com ela de uma em uma hora para saber como as coisas estavam.

Após não receber notícias da vítima, a mulher acionou a polícia. Os militares encontraram o corpo de Gabriela enterrado, além de uma pá ainda suja de terra.

O suspeito foi localizado em outro bairro de Araguari. Ao ser abordado, ele trocou tiros com os militares, acabou sendo baleado e morreu após dar entrada à uma Unidade de Pronto Atendimento de Araguari.

A PM fez apreensões de armas de fogo, como revólver e pistola, além de munições, e deu continuidade à ocorrência encaminhando todos os materiais à delegacia de Polícia Civil.

Gabriela Marcia dos Santos Meirelles era de São José dos Campos. Era aluno do curso de medicina no Uruguai e passava uma temporada em Uberlândia.