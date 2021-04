O Viscum-vet é eficiente no tratamento de câncer? Saiba mais

Um medicamento vem ganhando destaque no tratamento oncológico em todo o Brasil. O Viscum-vet é representado pela empresa A Ilha (www.ailha.com), mas será que ele é eficiente de verdade?

Em Minas Gerais, um relato acabou ganhando as redes. Gravado em Gurinhatã, a sra Tânia Regina, dona do ‘Pitchu’, destacou. “O Pitchu desenvolveu um tumor imenso [na região do pênis], sangrando bastante, incomodado, e eu já estava desesperada. Um amigo meu já havia feito uma propaganda e eu falei assim ‘eu vou tentar’, então eu liguei para ele. Eu comecei a usar esse medicamento, é incrível a forma que ele age. Em uma semana, eu já vi diferença. Com quinze dias, já havia diminuindo bastante e com trinta dias, ele não tinha mais nada”, disse a dona do animal em depoimento.

Mas afinal, quem pode utilizar o Viscum-vet da ailha.com?

Cães, gatos e coelhos que fazem tratamento de câncer podem fazer uso do medicamento, independente do tipo de tumor e idade. A presença de outras doenças ou mesmo de gravidez, não impede o uso do Viscum-Vet.